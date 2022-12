Jenazah Korban Gempa Cianjur Ditemukan Lagi di Lokasi Longsor Cijedil Cugenang, Identitas Laki-laki

Laporan Kontributor Kabupaten Cianjur, Fauzi Noviandi

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Tim SAR Gabungan menemukan satu jenazah lagi korban gempa bumi di lokasi tanah longsor di Kampung Cijedil, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan informasi yang didapat satu jenazah tersebut ditemukan sekitar pukul 10.30 WIB, Selasa (20/12/2022).

Humas Polres Cianjur, Ipda Nanang Suryana membenarkan tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan satu jenazah korban tanah longsor akibat gempa bumi.

"Jenazah itu ditemukan di lokasi pencarian Kampung Cijedil RT03/1, Desa Cijedil. Jenazah itu langsung dievakuasi petugas SAR gabungan," katanya melalui keterangan tertulisnya.

Jenazah tersebut lanjut dia, berjenis kelamin laki-laki, dan identitas lainya masih belum diketahui.

Namun jasad telah dibawa ke RSUD Cianjur untuk dilakukan proses identifikasi.

"Hingga saat ini petugas SAR gabungan masih melakukan penyisiran dititik lokasi tanah longsor untuk mencari enam orang yang masih dinyatakan hilang," kata dia.

Petugas gabungan saat mengevakuasi jenazah korban gempa di Kampung Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Minggu (18/12/2022). (Tribun Jabar)

Sebelumnya, Tim DVI Polda Jabar berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban gempa bumi Cianjur.

Hingga kini total sudah ada 159 jenazah teridentifikasi.

Biddokes Polda Jawa Barat, drg Puspa Yuwi mengatakan tim berhasil mengidentifikasi satu kantong jenazah korban gempa Cianjur tersebut berdasarkan kecocokan sidik jari, dan catatan medis.

"Hari ini satu jenazah kembali berhasil diidentifikasi, yaitu jenazah nomor PM : 062/022/CJR/164, sebagai Sahroni, berjenis kelamin laki-laki dan berusia 24 tahun," katanya melalui keterangan tertulisnya.

Ia mengatakan jenazah yang berhasil teridentifikasi merupakan warga Kampung Cugenang RT 03/01, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur.

"Hingga kini dari jumlah sebanyak 174 kantong jenazah yang diterima, 159 di antaranya berhasil teridentifikasi by name by address," katanya. (*)

