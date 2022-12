Jadwal BWF World Tour Finals 2022 Hari Ini, The Daddies Aman, Ginting dan Jojo Belum

TRIBUNJABAR.ID, BANGKOK - Turnamen BWF World Tour Finals 2022 hari ini, Jumat (9/12/2022) memasuki hari ketiga.

Pertandingan BWF World Tour Finals 2022 ini rencananya disiarkan langsung di INews TV.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang sudah aman.

Selain The Daddies, enam wakil Indonesia yang lain akan menentukan nasib mereka, apakah melaju ke semifinal atau terhenti di fase grup.

Laga hari ketiga BWF World Tour Finals 2022 akan menyajikan duel penentuan nasib bagi Jonatan Christie (Jojo) dan Anthony Sinisuka Ginting.

Ada pula empat wakil Indonesia lainnya yang akan menentukan nasibnya hari ini yakni Gregoria Mariska Tunjung, Fajar Alfian/Rian Ardianto, Apriyani Rahayu/Siti Fadia dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas.

Gregoria Mariskaaa (Instagram @badminton.ina)

Sementara itu, satu-satunya wakil Indonesia yang sudah aman posisinya dan lolos ke semifinal adalah Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan alias Daddies.

Alhasil, enam dari tujuh wakil Indonesia akan sama-sama menentukan nasibnya sendiri pada laga ketiga di grupnya masing-masing.

Tentu, kita berharap agar enam wakil Indonesia yang berjuang hari ini bisa menyusul jejak The Daddies yang sudah memastikan diri lolos ke semifinal BWF World Tour Finals 2022.

Jadwal Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2022 Hari Ini, Jumat (9/12/2022):

Court 1:

WD - Apriyani Rahayu/Siti Fadia (Indonesia) vs Chen Qingchen/Jia Yifan (China) - Pukul 11.00 WIB

MS: Jonatan Christie (Indonesia) vs Chou Tien Chen (Taiwan) - Followed by

MS - Anthony Sinisuka Ginting (Indonesia) vs Loh Kean Yew (Singapura) - Followed by