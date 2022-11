Menikmati Kuliner di Pangandaran, Rumah Makan Gozali Sediakan Beragam Sup, Ada Sup Dengkul Sup Ceker

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Berwisata sembari mencicipi hidangan kuliner tentu menjadi salah satu tujuan wisatawan saat berkunjung ke Pangandaran.

Di Pangandaran ada tempat makan yang menyediakan berbagai macam sup yang berbahan dasar daging sapi dan ayam kampung.

Tempat kuliner di Pangandaran ini biasa disebut Rumah Makan Gozali, yang lokasinya tidak jauh dari pintu masuk Pantai Barat Pangandaran.

Atau tepatnya, berada di sekitar terminal Pananjung, Pangandaran.

Jika dilihat dari luar, rumah makan Gozali ini tak jauh seperti tempat lesehan kuliner sederhana pada umumnya.

Namun, ternyata di tempat makan ini tersedia berbagai macam sup yang berbahan dasar daging sapi dan sup ayam kampung.

Di antaranya, sup dengkul, sup iga, sup daging, sup buntut, sup ayam kampung, sup ayam biasa dan sup ceker.

Selain itu, tersedia juga soto babat, soto ayam kampung, gulai daging, gulai iga, opor ayam, bakso, pindang gunung dan cah kangkung.

"Tapi yang paling terkenal, itu sup iga sama sup dengkul," ujar Mamah Kiran, salah satu pengelola di rumah makan Gozali Pangandaran, Jumat (11/11/2022) sore.

Sementara untuk racikan bumbu masak yang digunakan dalam memasak berbagai macam sup, Ia memiliki resep tersendiri.

"Ada bumbu khusus rempah-rempah sendiri," kata Kiran.

Selain itu, kata Ia, di sini juga tersedia kuliner khas Pangandaran yaitu pindang gunung.

