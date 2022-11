Beauty in The Pot, Tempat Kuliner di Bandung Sajikan Kuah Bermanfaat buat Kesehatan dan Kecantikan

Sajian makanan di Beauty in The Pot yang berada di Mal Paris van Java, Sukajadi, Bandung.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Hidangan hotpot terutama kuahnya dipercaya baik untuk dikonsumsi karena menyehatkan dan menghangatkan tubuh.

Biasanya kuah hotpot ini dibuat dari bahan baku kaldu tulang ayam yang direbus sehingga rasanya gurih ketika disantap.

Memiliki enam jenis kuah legendaris, kuliner asal Singapura, Beauty in The Pot kini hadir di Bandung tepatnya di Paris Van Java lantai Sky Level.

Marketing Beauty in The Pot, Aty mengatakan, enam jenis kuah ini dibuat dengan bahan kaldu ayam.

"Enam jenis kuah yang ada adalah signature beauty collagen broth, signature spicy nourishing soup, herbal drunken chicken broth, cooling coconut broth, vitamin c tomato sweet corn broth, dan longevity wild pine mushroom broth yang cocok untuk vegetarian," ujar Aty saat ditemui di Beauty in The Pot, Jalan Sukajadi, Senin (7/11/2022).

Ia menjelaskan, kuah signature beauty collagen ini menjadi daya tarik pengunjung karena bermanfaat untuk kesehatan kulit dan membantu meningkatkan kecantikan.

"Kuah ini terbuat dari kaldu tulang ayam yang direbus dengan waktu yang lama dan dipadukan dengan berbagai bumbu rempah sehingga menghasilkan kuah yang kental dan kaya akan kolagen dengan cita rasa gurih yang alami," ujarnya.

Lalu ada juga signature spicy nourishing soup yang bermanfaat untuk meningkatkan imun tubuh dan menambah energi.

"Kuah kaldu tulang ayam yang didominasi oleh berbagai bumbu herbal dan rempah premium dari China seperti ginseng, jujube, gojiberi sehingga menghasilkan kuah dengan cita rasa herbal dan rempah yang kuat," ujarnya.

Bagi Anda yang ingin meningkatkan peredaran darah dan imun tubuh bisa mencoba sup herbal drunken chicken broth.

"Kuah ini dibuat dari ayam kampung segar direbus dengan api kecil dalam waktu yang lama dan dipadukan dengan berbagai rempah dan herbal premium dari China untuk menghasilkan kuah kaldu ini," katanya.

Ada juga kuah cooling coconut broth dimana kaldunya ini dapat membantu menyehatkan paru-paru dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

" Kuah kaldu ini merupakan sebuah kreasi kuliner yang unik dan memiliki cita rasa yang lezat dan menarik. Terbuat dari kaldu ayam yang dipadukan dengan air kelapa muda segar, daging kelapa, jamur kuping putih, dan berbagai rempah

lainnya," ujar Aty.