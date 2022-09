Pindang Gunung Khas Pangandaran di Ombak Restaurant Makin Nikmat di Tempat Wisata Bernuansa Bali Ini

Pada musim hujan ini, The Allure Villas di Pangandaran menghadirkan berbagai menu andalan. Di antaranya adalah makanan khas Pangandaran yakni Ikan Pindang Gunung dan Iga Sapi Garang Asam.

Dok. The Allure Villas

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Tidak ada habisnya jika membicarakan kuliner di Indonesia. Khususnya di Pangandaran, banyak kuliner yang dapat dinikmati.

Pada musim hujan ini, The Allure Villas Managed by Sahid menghadirkan berbagai menu andalan yang sangat diminati dan dinikmati oleh tamu. Di antaranya adalah Ikan Pindang Gunung dan Iga Sapi Garang Asam

Berlokasi di Kawasan Grand Pangandaran No 15. Wonoharjo, Pangandaran. The Allure Villas Managed by Sahid, menjadi salah satu tempat yang wajib di kunjungi oleh wisatawan.

Baik yang menginap, maupun yang mau mencicipi masakan Khas Pangandaran dengan menikmati suasana yang seakan tengah berada di Bali.

Tidak perlu jauh-jauh ke Bali, cukup di The Allure Villas Managed by Sahid sudah dapat merasakan vibenya yang lebih fresh dan mengasyikan di Pangandaran.

Bagi penikmat kuliner yang merindukan masakan khas di Indonesia bisa memanjakan lidahnya di restaurannya The Allure Villas Managed by Sahit yaitu Ombak Restaurant.

Jalan-jalan ke Pangandaran, belum lengkap kalau belum mencicipi makanan khasnya.

Dengan suasana Bali yang melekat di temani dengan menu yang sangat menarik yaitu Ikan Pindang Gunung dan Iga Sapi Garang Asam yang rasanya bikin ketagihan serta minuman yang segar yaitu Allure Fruity.