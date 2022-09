Berlibur di Pangandaran Makin Betah, Tempat Wisata Baru Ini Hadirkan Nuansa Eksotik Serasa di Bali

The Allure Villas Managed by Sahid Pangandaran tempat wisata baru di Pangandaran yang cocok buat alternatif liburan yang nuansanya seperti di Bali sehingga bakal bikin betah wisatawan.

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Pangandaran merupakan satu pesisir pantai di Indonesia, khususnya di Jawa Barat yang bisa disebut memiliki berbagai ragam kekayaan alamnya.

Tempat wisata dengan pantai yang indah, tentu membuat wisatawan berminat untuk berlibur di Pangandaran.

The Allure Villas Managed by Sahid bisa menjadi satu alternatif tempat yang wajib dikunjungi oleh wisatawan yang hendak berlibur di Pangandaran.

The Allure Villas Managed by Sahid hadir sebagai tempat menginap pertama di Pangandaran dengan nuansa seperti di Bali.

Sehingga bisa membuat wisatawan merasa nyaman dan tenang ketika berlibur di The Allure Villas.

General Managed The Allure Villas Managed by Sahid, Muhamad Kamal Setiawan menyampaikan, The Allure Villas Managed by Sahid ini menjadi Villatel pertama di Pangandaran yang paling lengkap dan paling nyaman untuk tamu berkunjung maupun menginap.

"Selama operational 3 bulan pertama The Allure Villas Managed by Sahid menunjukan bahwa antusias pengunjung merasakan adanya sensasi baru yang melengkapi kebutuhan dan kenyamanan mereka saat berlibur ke Pangandaran," ujar Muhamad melalui rilisnya yang diterima Tribunjabar.id, Rabu (14/9/2022) siang.

Dengan adanya The Allure Villas Managed by Sahid, bisa menjadi prioritas tujuan utama untuk wisatawan menginap di Pangandaran.

Dan juga, bisa disebut sebagai salah satu tempat favorite, untuk menikmati hidangan masakaan khas daerah Pangandaran.