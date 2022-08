Super Adventure Dare To Be The Next Superpreneur Hadir Lagi Tahun Ini, Ajak Enterpreneur Naik Kelas

Super Adventure Dare To Be The Next Superpreneur kembali hadir tahun ini.

Entrepreneurship atau wirausaha bisnis kini menjadi hal yang banyak didambakan oleh kaum milenial dan generasi Z, terlebih di era digital seperti ini.

Teknologi bisa dimanfaatkan untuk semakin membuka peluang dan menjadi fasilitas yang bisa mewadahi kaum muda untuk mengembangkan bisnisnya agar lebih dikenal luas dan meraih sukses.

Ajang kompetisi bisnis bagi generasi muda, Super Adventure Dare To Be The Next Superpreneur, menjadi salah satu peluang menarik bagi kaum muda yang ingin bisnisnya “naik kelas”.

Seusai sukses penyelenggaraan pertama tahun lalu, Super Adventure Dare To Be The Next Superpreneur kembali bergulir dan membuka pendaftaran untuk para entrepreneur muda Indonesia yang mau berkompetisi secara sehat serta meraih sukses melalui wirausaha.

Sederet sosok pebisnis muda sukses yang didapuk sebagai juri sekaligus mentor yaitu Jeffry Jouw, owner USS Networks & Kick Avenue; Brian Imawan, CEO & Founder Jumpstart Indonesia; Dea Salsabila CEO & Founder Rentique; Bagus Satrio, Founder Sagara Boot; dan Adit Yara, Founder NIION, akan menjadi daya tarik bagi para kaum milenial dan generasi Z dalam meraih sukses serupa.

Jeffry Jouw selaku salah satu juri optimis bahwa peluang anak-anak muda Indonesia untuk meraih sukses sebagai entrepreneur sangat besar.

Dengan populasi penduduk yang besar dan didominasi oleh generasi muda, maka peluang bisnis masih sangat terbuka lebar sepanjang mau mengembangkan diri dan mengasah kemampuan.

“Potensi generasi muda kita sebagai wirausaha sangat tinggi, karena masih banyak sekali kesempatan. Ekosistem kita pun sangat mendukung untuk berwirausaha. Maka perlu kita dorong supaya anak-anak muda bisa membaca peluang dan mengembangkan diri, yaitu dengan bekerjasama dan berkolaborasi,” ujar Jeffry Jouw yang lebih dikenal sebagai Jejouw.

Ia menambahkan, program entrepreneurship seperti Super Adventure Dare To Be The Next Superpreneur, merupakan wadah yang harus dimanfaatkan para pebisnis muda agar bisa melebarkan sayap usahanya dan dikenal lebih luas lagi.