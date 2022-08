Harga Telur Ayam Ras di Tingkat Peternak di Ciamis Mulai Turun Drastis, Jadi Rp 28.000 Per Kg

Harga telur ayam di tingkat peternak di Ciamis mulai turun. Kini Rp 28 ribu per kilo.

TRIBUNJABAR.ID, CIAMIS - Harga telur ayam ras di tingkat peternak di Ciamis yang seminggu ini sempat menembus angka Rp 30.000 per kg dalam dua hari ini turun ke angka Rp 28.000 per kg.

“Dari kemarin harga telur di kandang sudah turun ke angka Rp 28.000 per kg. Di jual di kandang Rp 28.000 per kg,” ujar H Kuswara Suwarman, pengelola peternakan Tanjung Mulya Grup Panumbangan yang juga Sekretaris Perkumpulan Peternak Ayam Priangan (P2AP) kepada Tribun Senin (22/8/2022).

Turunnya harga telur di tingkat peternak dalam dua hari terakhir menjadi Rp 28.000 per kg tersebut menurut Kuswara terutama setelah berkurangnya permintaan telur untuk bansos.

“Permintaan telur untuk bansos sudah mulai berkurang drastis,” katanya.

Meski harga anjlok drastis ke angka Rp 28.000 per kg, peternak masih menikmati selisih harga yang masih menggembirakan alias untung.

Mengingat biaya pokok produksi (BPP/BEP) telur masih dikisaran Rp 21.000-Rp 22.000 per kg.

”BEP telur masih di kisaran Rp 21.000-Rp 22.000 per kg,” kata H Kuswara.

Penurunan harga telur di tingkat peternak tersebut menurut H Kuswara tidak hanya terjadi di Ciamis tapi juga terjadi di sentra-sentra produksi telur di Jawa Barat.

Data informasi dari Pinsar menurut H Kuswara di Bogor harga telur di tingkat peternak berada di kisaran Rp 27.80 per kg, berikut Cianjur (Rp 28.500 per kg), Sukabumi (Rp 27.800), Bekasi (Rp 28.000-Rp 28.200), Bandung (Rp 27.800), Cirebon (Rp 27.500), Kuningan (Rp 27.500), serta Ciamis, Tasikmalaya (Rp 27.800-Rp 28.000 per kg).

Meski di kandang harga telur dalam dua hari ini sudah turun drastis ke angka Rp 28.000 per kg, di pasar eceran harga masih bertahan tinggi di kisaran angka Rp 31.000-Rp 32.000 per kg.

“Tadi pagi beli telur masih Rp 32.000 per kg. Belum turun,” ujar Yanti (53), warga Kertasari Ciamis kepada Tribun.

