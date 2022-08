Dibiayai Bank Dunia, Proyek TPST Senilai Rp 20 Miliar di Bandung Barat Ditolak Warga Karena Hal Ini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Proyek Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kampung Cikupa RW 15, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB) ternyata anggarannya sangat fantastis.

Sebelumnya, pembangunan TPST seluas 4.000 meter persegi tersebut ditolak warga karena akan dibangun ditengah permukiman padat penduduk dan warga juga khawatir akan menimbulkan bau busuk di lingkungan mereka.

Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Bandung Barat, Didit Lidia, mengatakan, pembangunan TPST tersebut merupakan salah satu proyek nasional yang didanai oleh bank dunia (word bank).

"Proyek TPST ini didanai bank dunia sebesar Rp 20 miliar, targetnya harus tuntas pada tahun Oktober 2022, sehingga harapnya tahun ini selesai," ujarnya di Kompleks Perkantoran Pemda KBB, Kamis (11/8/2022).

Proyek ini, kata dia, bagian dari program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities (ISWMP) yang tujuannya untuk peningkatan pengelolaan sampah di kota metropolitan, skala regional, dan DAS Citarum.

Untuk ditingkat pusat, ISWMP berada dibawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sedangkan Di Jawa Barat dilaksanakan di 8 kabupaten/kota, satu di antaranya di Bandung Barat.

"Jadi, adanya penolakan dari warga terkait proyek itu disebabkan kurang faham perbedaan antara TPST dan TPA," kata Didit.

Menurutnya, warga masih mengira bahwa proyek ini merupakan tempat pembuangan sampah akhir seperti di TPA Sarimukti yang bakal berdampak negatif terhadap lingkungan, padahal, TPST justru menjadi solusi masalah tersebut.

"Padahal ini jelas konsep berbeda, bahwa TPST ini tempat pengelolaan sampah terpadu. Artinya, sampah ini tidak akan menimbulkan dampak negatif seperti TPA," ucapnya.