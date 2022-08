Stok Meningkat, Harga Ayam Pedaging di Peternak Terjun Bebas, di Kandang Hanya Rp 15.000 per Kg

ILUSTRASI peternak ayam di Ciamis. Harga ayam ras pedaging jenis broiler (BR) di tingkat peternak di sentra perunggasan Jabar di Ciamis, dalam seminggu ini terjun bebas menjadi Rp 15.000 per kg.

Laporan wartawan Tribunjabar.id, Andri M Dani

TRIBUNJABAR.ID,CIAMIS – Harga ayam ras pedaging jenis broiler (BR) di tingkat peternak di sentra perunggasan Jabar di Ciamis, dalam seminggu ini terjun bebas.

Dari Rp 19.500 per kg hidup (live bird) turun drastis ke kisaran angka Rp 15.000-Rp 16.000 per kg hidup pada hari Minggu (7/8/2022).

“Padahal hari Jumat (5/8) masih Rp 15.500-Rp 16.500 per kg. Tapi realisasi harga BR di kandang, pada Sabtu (6/8) dan hari ini sudah Rp 15.000-Rp 16.000 per kg hidup. Dalam sehari turun rata-rata Rp 500,” ujar Sekretaris Perkumpulan Peternak Ayam Priangan (P2AP) yang juga pengelola peternakan Tanjung Mulya Grup Panumbangan, H Kuswara Suwarman kepada Tribun Minggu (7/8).

Harga ayam BR di kandang peternak di Ciamis seminggu lalu menurut H Kuswara masih di angka Rp 19.500 per kg dengan biaya pokok produksi (BPP/BEP) di kisaran Rp 21.000 per kg. Kemudian setiap hari harga ayam BR terus bergerak turun tiap hari.

Pada hari Sabtu (6/8) realisasi harga ayam BR di tingkat peternak di Ciamis, Tasikmalaya dan Banjar sudah anjlok di kisaran angka Rp 15.000-Rp 16.000 per kg.

Berdasarkan informasi Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) menurut H Kuswara anjloknya harga ayam BR ini juga melanda sentra produksi di daerah lainnya di Jabar.

Seperti di Depok dan Bogor realisasi harga ayam BR di tingkat peternak Sabtu (6/8) di kisaran angka Rp 17.000-Rp 17.500 per kg, berikut Sukabumi (Rp 16.000-Rp 17.500), Cianjur (Rp 16.000-Rp 17.000).

Di Karawang, Bekasi, Subang, Purwakarta (Rp 15.000-Rp 16.500), Bandung Raya, Garut, Sumedang (Rp 15.500-Rp 16.500),dan Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu (Rp 15.000-Rp 16.000 per kg).

Anjloknya harga ayam ras pedaging jenis BR ini katanya karena ada peningkatan stok dan berkurangnya permintaan.

Turun harga jauh dibawah BPP/BEP tersebut menurut H Kuswara peternak ayam BR di Ciamis, Tasikmalaya dan Banjar serta daerah lainnya di Priangan sedang menanggung rugi.

Turunnya harga di tingkat peternak tersebut membuat harga daging ayam BR di pasar eceran juga turun. Turun dari Rp 40.000 per kg jadi Rp 38.000 per kg.

“Sekarang sudah turun ke Rp 38.000 per kg. Di bandar juga sudh turun ke angka Rp 19.500 per kg,” ujar seorang penjual daging ayam potong di Pasar Subuh Ciamis Minggu (7/8) . (*)