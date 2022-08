Nasib Caca Garut Penjual Video Syur, Dijerat Pasal Berlapis, Bisa Mendekam di Penjara Belasan Tahun

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Garut, Sidqi Al Ghifari

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - DCAN alias Caca Garut (20) terancam menghabiskan waktu 12 tahun di dalam penjara. Bukan cuma itu, dia juga terancam denda Rp 1 miliar.

Caca Garut merupakan perempuan yang menjual konten tak pantas di akun Instagram miliknya.

Kini, Caca Garut masih menjalani proses pemeriksaan di Mapolres Garut.

Kapolres Garut, AKBP Wirdhanto Hadicaksono, mengatakan, Caca Garut dijerat pasal berlapis yakni Pasal 4 Ayat (1) huruf d Jo Pasal 29 UU RI No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan atau Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Ancaman hukuman paling singkat enam bulan, paling lama maksimal 12 tahun penjara, dan denda Rp1 miliar," ujar Wirdhanto kepada Tribunjabar.id, Kamis (4/8/2022).

Sebelumnya, aksi Caca Garut viral dan jadi buah bibir warga Garut.

Pelaku diduga menjual konten syur di akun Instagram pribadinya.

Caca Garut memiliki tiga akun Instagram dengan belasan ribu pengikut.

Satu akun yang paling aktif sudah diikuti oleh 19,4 ribu akun lainnya.