Chord Lagu Garut Intan dan Liriknya, Lagu Sunda dari Darso, Lagu Pop Sunda yang Populer

TRIBUNJABAR.ID - Kamu penikmat lagu Sunda dari Darso? Pasti tahu lagu Garut Intan ini.

Lagu Garut Intan termasuk lagu pop Sunda yang populer dari musisi legendaris Kang Darso.

Nah, bagi kamu yang ingin menyanyikan lagu ini sambil memainkan musik bisa mencoba chord lagu Garut Intan.

Berikut ini chord dan lirik lagu Garut Intan.

Intro: Em C B Am

**

Em

Haritateh wanci pasosore

Am F Em

Na mangsa poe nuhalodo panjang

Am Em

Ngalanglangan wetan kidul kota Bandung

D

Bras ka kadu ngora Leles oge kaliwatan

D C Em

Jol anjo ka kota Garut

Musik: C Em F Am

Am C

Cikurai nangtawing haruman ngadago

Am F Em

Luntur nambahan kapaur kuring harita

Am Em

Pedah panggih jeung manehna anu geulis

D

Di Cipanas pisan pada-pada ngeumkeun rasa

C B

Maling toel oncon panon

C Em

kuring teh kataji pisan

Reff:

Em D

Anjeun lir inteung gumilang

Bm Em

Luyu jeung lanian kota na

Em C D Em

Garut kota intan pangirutan

Em D

Manis lir siga dodolna

D Em C

Kareut ninggal imutna sok sanajan teubih

C B Em

Kuringmah manteung miheman.

Baca juga: Chord Lagu Duriat dari Kang Darso, Lagu Sunda Hits, Berikut Kunci Gitar serta Liriknya