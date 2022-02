Chord dan Lirik Lagu Layung Beureum, Lagu Sunda Populer, 'Kiwari Tinggal Waasna . . "

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini chord lagu Layung Beureum. Lagu ini adalah lagu Sunda populer dari Yayan Jatnika.

Nah, kamu bisa memasukkan lagu Layung Beureum ke dalam playlist lagu pop Sunda favorit.

Lagu Layung Beureum ini dipopulerkan oleh musisi dan penyanyi kondang yang sudah terkenal di industri musik Sunda.

Inilah chord dan lirik lagu Layung Beureum.

Intro:

Em C

Em A

A E C B G E

Layung beurueum luhur gunung

E G E F

mukakeun rasa tunggara

Em C Em

layung beureum narembongan

C Em

kana na ge ngarangrangan

C Em

panutan nu ku si nyareungan

C Em

ayeuna tinggal lamunan

Em

kiwari tinggal waasna

C Em

gupahan pahitna rasa

C Em

kabagjaan ku sim ka sorang

C Em

ayeuna tinggal tunggara

Em

cinta… cinta urang

Em

ayeuna tinggal lamunan

C Em

duriat.. duriat urang

C Em

ayeuna ukur waasna

Em

bagja… bagja urang

Em

ayeuna tinggal impian

C Em

deudeuh.. deudeuh keur urang

C Em

ayeuna tinggal kalangkang