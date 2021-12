Chord dan Lirik Lagu Sancang Cijulang, Lagu Sunda dari Darso, 'Antara Sancang Cijulang'

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini chord lagu Sunda dari satu di antara lagu Hendarso yang populer yaitu Sancang Cijulang.

Bagi penikmat lagu Sunda, pasti tidak asing dengan lagu-lagu Darso.

Ia adalah musisi dan penyanyi Sunda populer di Jawa Barat. Lagu-lagunya pun hits di kalangan penikmat lagu Sunda.

Nah, buat kamu yang mau mencoba chord Sancang Cijulang, bisa memainkan kunci dasar lagunya.

Berikut ini chord dan lirik Sancang Cijulang.

Am

Pungkal pengkol jalan na

F Am

Iuh jeung linduh tangkalna

C

ngaroyom dahan daunna

Am

mapaesan alam endah

F

harita datang kadinya

Am

teu sangka geuning teu sangka

F Am

bakal tepang jeung nyi lenjang

F Am

sagagang kembang impian

Intro : F - E - Am

(*)