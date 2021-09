Setelah Kalahkan NBFR, Ini Lawan Anthony Ginting dan Kawan-kawan di Piala Sudirman Sore Nanti

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG- Setelah menumbangkan NBFR Rusia 5-0 di penyisihan Piala Sudirman pada Minggu (26/9/2021), tim bulutangkis Indonesia akan melawan Kanada.

Pertandingan Tim Bulutangkis Indonesia melawan Kanada di Piala Sudirman bakal digelar Senin (27/9/2021) dan ditayangkan TVRI.

Di Sudirman Cup yang digelar di Vantaa, Finlandia, Indonesia tergabung di grup C bersama Kanada, Denmark dan Rusia.

Di laga melawan National Badminton Federation of Russia (NBFR), seluruh tim Indonesia menang.

Di laga perdana Piala Sudirman, di pertandingan pertama melawan Rusia, Indonesia menurunkan Anthony Ginting melawan Ivan Sozonov. Anthony Ginting menang dengan skor telak 21-8 dan 21-8 atau selama 20 menit.

Baca juga: Marcus/Kevin, Anthony Ginting dan Gregoria Menang Mudah di Laga Perdana Piala Sudirman

Di laga kedua, Indonesia menurunkan tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung melawan A Shapovalova yang dimenangkan Gregoria Mariska Tunjung dengan skor 21-14 dan 21-13 selama 31 menit.

Marcus Gideon/Kevin Sanjaya yang turun di gim ketiga melawan Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov. Marcus/Kevin menang dua set langsung dengan skor 21-17 dan 21-18.

Meski sudah menang, dua partai lainnya yaitu ganda putri dan ganda campuran tetap dimainkan di babak grup.

Di sektor ganda putri, Siti Fadia/Ribka Sugiarto yang diturunkan berhasil menyumbangkan poin.

Mereka menang 21-13 dan 21-15 atas Evgeniya Kosetskaya/Ekaterina Malkova.

Adapun Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti menyempurnakan kemenangan Indonesia dengan mengalahkan Rodion Alimov/Alina Davletova dengan skor 21-15 dan 27-25.

Jadwal Piala Sudirman, Senin (27/9/2021):

14.00 WIB - China vs India (Grup A)

14.00 WIB - Malaysia vs Inggris (Grup D)

14.00 WIB - Jepang vs Mesir (Grup D)

20.00 WIB - Thailand vs Finlandia

(Grup A) 20.00 WIB -

Denmark vs NBFR (Grup C)

20.00 WIB - Indonesia vs Kanada (Grup C)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jadwal Piala Sudirman - Usai Tekuk NBFR, Indonesia Tantang Kanada", Klik untuk baca: