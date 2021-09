Optimalkan Kinerja di Seluruh Touch Point, Bank Mandiri Tebar Diskon dan Souvenir di Harpelnas

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bank Mandiri terus meningkatkan pelayanan termasuk menggenjot pelayanan melalui platform digital. Saat ini, Bank Mandiri telah mengembangkan layanan dan produk perbankan terbaik melalui Mandiri Digital yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan nasabah korporasi dan retail.

Layanan Mandiri Digital bagi nasabah korporasi termasuk Mandiri Cash Management (“MCM”), Mandiri Internet Bisnis (“MIB”), Mandiri Global Trade, Mandiri Financial Supply Chain Management (“FSCM”), dan Mandiri Application Programming Interface (“API”), sedangkan layanan digital retail meliputi buka rekening online, aplikasi Livin’ by Mandiri, kartu prabayar Mandiri e-money, serta layanan informasi berbasis kecerdasan buatan Mandiri Intelligent Assistant (“MITA”) pada akun resmi WhatsApp Bank Mandiri di +62-811-84-14000.

Selain pelayanan tersebut, sebagai apresiapi pada pelanggan, turut memperingati Hari Pelanggan Nasional, Bank Mandiri kembali memberikan apresiasi kepada nasabah di Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas).

Kali ini Bank Mandiri membeikan apresiasi dalam bentuk diskon dan souvenir itu diberikan kepada nasabah di kantor cabang Bank Mandiri dan kantor Mandiri Mitra.

Regional CEO Bank Mandiri Region VI/Jawa I Sulaeman mengatakan, apresiasi ini merupakan bentuk ungkapan terimakasih perseroan kepada nasabah atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan.

“Selamat Hari Pelanggan Nasional tahun 2021. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kami ucapkan kepada Anda yang telah menjadi nasabah setia Bank Mandiri. Kami berkomitmen untuk terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada kepada Anda dalam kondisi apapun. Di tengah pandemi Covid-19 yang masih terjadi, tidak menghalangi keinginan kami untuk terus beradaptasi agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan Nasabah,“ ujar Sulaeman dalam keterangan resminya,

Ia juga mengatakan pihaknya berupaya untuk mengoptimalkan kinerja di seluruh touch point yang dimiliki sehingga Nasabah dapat bertransaksi dengan mudah dan nyaman

Bank Mandiri merupakan salah satu bank terkemuka di Indonesia dengan layanan finansial kepada nasabah yang meliputi segmen usaha Corporate, Commercial, Micro & SME, Consumer Banking, Treasury, dan International Banking.

Bank Mandiri pada saat ini bersinergi dengan beberapa perusahaan anak untuk mendukung bisnis utamanya yaitu Mandiri Sekuritas dan Mandiri Management Investasi (jasa dan layanan pasar modal), Bank Syariah Indonesia (perbankan syariah), Bank Mandiri Taspen/ “Mantap” (kredit UMKM), AXA-Mandiri Financial Services (asuransi jiwa), Mandiri InHealth (asuransi kesehatan), Mandiri AXA General Insurance (asuransi umum), Mandiri Tunas Finance (jasa pembiayaan), Mandiri Utama Finance (jasa pembiayaan), Mandiri International Remittance (remitansi), Mandiri Europe (treasury and financial institution), dan Mandiri Capital Indonesia (pembiayaan modal ventura).

Hingga Juni 2021, jaringan Bank Mandiri telah tersebar di seluruh Indonesia yang meliputi 2.426 kantor cabang dan 1.686 jaringan mikro yang terdiri dari unit dan kios mikro.

Layanan distribusi Bank Mandiri juga dilengkapi dengan 13.102 unit ATM yang terhubung dalam jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima dan Visa/ Plus, Electronic Data Capture (“EDC”), serta jaringan e-banking yang meliputi Mandiri Online, SMS Banking, dan Call Center 14000.