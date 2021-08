Tak hanya Segar dan Nikmat, Jus Buah Delima Bantu Perangi Kanker Payudara

TRIBUNJABAR.ID - Buah delima merupakan salah satu buah yang kayak manfaat untuk tubuh, salah satunya mencegah kanker.

Tak hanya dikonsumsi secara langsung, meminum jus buah delima pun dapat membantu mencegah dan mengurangi beberapa tipe kanker payudara.

Dilansir dari Kompas.com, manfaat buah delima tersebut didapat karena buah delima memiliki kandungan phytochemicals yang disebut ellagitannin dalam jumlah banyak.

Kandungan tersebut mampu mengurangi perkembangan sel kanker payudara yang responsif terhadap estrogen.

“Phytochemicals ini mengurangi produksi estrogen yang mencegah perkembangbiakan sel kanker payudara dan tumor yang merespon estrogen," ujar peneliti Shiuan Chen, PhD, direktur divisi Tumor Cell Biology dan Breast Cancer Research Program at City of Hope in Duarte, California.

Menurut para peneliti ini, ellagitannin dalam buah delima bekerja dengan menghambat aromatase, enzim kunci yang digunakan tubuh untuk memproduksi estrogen, dan memiliki peran kunci pada perkembangan kanker payudara.

Buah delima mulai dilirik oleh para peneliti dan kalangan akademisi atas kandungan antioksidannya yang tinggi.

Bahkan dipercaya juga bisa membantu mencegah penyakit jantung atas kandungannya tersebut.

Namun, ini masih penelitian awal mengenai efek aromatase dan pertumbuhan kanker payudara tersebut.

Masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk benar-benar bisa menentukan bahwa mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan oleh buah delima bisa memberikan efek membahagiakan yang sama pada manusia sebagaimana hasil pada penelitian.

"Penelitian lebih lanjut mengenai komponen individual dan kombinasi dari zat kimiawi masih dibutuhkan untuk mengerti risiko potensial dari menggunakan jus delima atau zat lain sebagai pencegahan atas kanker," ujar Powel Brown, MD, PhD, kepala peneliti departemen pencegahan kanker di University of Texas M.D. Anderson Cancer Center.

Namun, tak ada salahnya untuk mulai mengkonsumsi buah delima untuk membantu mencegah kemungkinan terkena kanker payudara atau kanker lainnya.

Lagipula kandungan antioksidannya pun bisa membantu merawat kesehatan, kan?

