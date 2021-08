Jadwal Greysia Polii/Apriyani Rahayu di Final Bulu Tangkis Olimpiade Tokyo 2020, Live di TVRI

TRIBUNJABAR.ID - Final bulu tangkis Olimpiade 2021 digelar pada Senin (2/8/2021).

Wakil Indonesia, Greysia Polii/Apriyani Rahayu akan menghadapi lawan kuat di final Olimpiade Tokyo 2020.

Greysia Polii/Apriyani Rahayu akan melawan wakil China, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan yang akan berlangsung di Musashino Forest Plaza.

Pertandingan Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Chen Qing Chen/Jia Yi Fan bisa disaksikan melalui tayangan TV Indosiar, TVRI dan live streaming Vidio mulai pukul 11.00 WIB.

Namun, Lee So Hee/Shin Seung Chan (Korea) vs Kim So Yoeung/Kong Hee Yong (Korea) berlaga terlebih dahulu dalam perebutan medali perunggu. Lalu kemudian, dilanjutkan laga final bulutangkis Olimpiade 2021.

Pasangan ganda putri Indonesia, Greysia Polii/Apriyani Rahayu, mengembalikan kok ke arah Stefani Sto (BADMINTON INDONESIA)

Jelang Lawan Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (China)

Pada partai final nanti, Greys/Apri akan menghadapi wakil China, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan.

Dalam catatan 9 pertemuan terakhir keduanya, Chen/Jia lebih banyak meraih 6 kemenangan. Sedangkan Greysia/Apriyani baru 3 kali.

Awal pertemuan Greysia/Apriyani dengan Chen/Jia terjadi di Prancis Open 2017 lalu.

Saat itu, Greysia/Apriyani sukses mengalahkan Chen/Jia lewat straight game.