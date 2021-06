Ada Hotel Tawarkan Paket Isolasi Mandiri bagi yang Positif Covid-19, Ini Kata Ketua PHRI Jabar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bisnis hotel yang lesu akibat pandemi virus corona mencoba memanfaatkan kondisi melonjaknya angka Covid-19 di Kota Bandung.

Akibat peningkatan itu, bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit menjadi penuh.

Kondisi itu membuat satu di antara hotel di Kota Bandung membuat paket menginap bagi warga yang terkonfirmasi dan berkeinginan melakukan isolasi mandiri.

Promosi ini juga tersebar di pesan singkat WhatsApp.

Ada paket yang ditawarkan manajemen hotel tersebut dengan harga Rp 300 ribu per hari dengan syarat minimal melakukan pemesanan atau booking selama tujuh hari.

"Paket isoman Rp 300 ribu room only per hari. Minimal 7 hari. Regulasinya: sheet diganti ketika tamu check out, towel bawa sendiri, tamu langsung masuk kamar, kunci sudah berada di kamar (tidak perlu check in). Foto KTP tamu, bawa surat hasil covid," tulis pesan singkat tersebut.

Ada nomor telepon yang dicantumkan bagi warga yang hendak isolasi mandiri di hotel.

Mengenai hal itu, Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar, Herman Muchtar, membenarkannya.

Menurutnya, itu merupakan inisiatif dari hotel tersebut.

Bahkan, katanya, ada yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah atau BUMN.

"Banyak anggota PHRI secara mandiri, mereka kreatif untuk bekerja sama dengan pemprov, pemkot/pemkab, BUMN, dan membuka tempat untuk isolasi mandiri bagi mereka yang bergejala ringan," kata Herman Muchtar saat dihubungi, Kamis (24/6/2021).

Dia juga menyebut di Jawa Barat sudah ada sekitar 10 hotel yang membuka layanan tamu untuk isolasi mandiri bagi yang terpapar Covid-19 tapi bergejala ringan.

Tetapi, dia enggan menyebutkan satu per satu hotelnya.

"Kalau yang bekerja sama dengan pemerintah daerah itu dibayar oleh pemda. Tapi, kalau yang kerja sama dengan BUMN dibayar oleh BUMN. Dan yang mandiri jual paket per hari, per minggu, per 14 hari, ada variasi harga," katanya. (*)