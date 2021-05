Daun Sirsak Bisa Jadi Obat Alami Anti Kanker dan Asam Urat, Begini Cara Mengolahnya

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Buah sirsak memiliki rasa yang segar karena itu buah ini banyak dimanfaatkan untuk diolah menjadi minuman juz atau minuman lainnya.

Namun sudah tahukah? Kalau selain buahnya, daun sirsak juga ternyata bisa diolah untuk dijadikan obat alami untuk atasi sejumlah masalah kesehatan.

Kandungan dalam daun sirsak antara lain bermanfaat untuk anti kanker dan asam urat.

Dikutip dari Kontan.id, Daun sirsak bukan daun sembarang daun. Ini manfaat daun sirsak untuk kesehatan yang harus Anda ketahui.

Anda pasti sudah tidak asing dengan sirsak. Ya, sirsak merupakan buah tropis yang populer di tanah air.

Buah sirsak memiliki rasa manis dan asam. Umumnya, buah sirsak dimanfaatkan sebagai campuran membuat minuman.

Buah sirsak mengandung vitamin C dan Kalium yang baik untuk kesehatan tubuh. Kalium dalam buah sirsak berperan untuk menurunkan tekanan darah tinggi.

Selain buahnya, daun sirsak juga memiliki segudang manfaat untuk kesehatan. Bahkan, daun sirsak banyak digunakan sebagai obat herbal sejak zaman dahulu kala.

Mengutip dari buku berkjudul The Miracle of Herbs karya dr. Prapto Utami, Desty Ervira Puspaningtyas, S.Gz, daun sirsak mengandung kalsium, fosfor, karbohidrat, vitamin A, B, C, Tanin, fitosterol, kalsium oksalat, dan alkaloid murisine.

Manfaat daun sirsak