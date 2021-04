Video Teaser Ikatan Cinta Malam Ini, Aladin On The Way? Adegan Al dan Andin Ini Bikin Micin Ngarep

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini video teaser Ikatan Cinta malam ini untuk episode 11 April 2021 yang menunjukkan adegan Andin dan Aldebaran.

Pada sinetron Ikatan Cinta episode hari ini, ada adegan manis yang bikin para penggemar ngarep atau berharap besar.

Mengintip dari video teaser Ikatan Cinta malam ini, ada adegan yang memberikan sinyal Andin dan Al alias Aladin on the way.

Pada adegan itu, Andin dan Al saling tatap di kamar yang ditaburi bunga-bunga.

Dalam hati, Andin bersyukur karena ia akan menjadi seorang istri yang seutuhnya.

"Wadidaw bikin ngga sabar aja nih, malam bersejarah buat Andin

Komen sebanyak-banyaknya yuk #AladinOnTheWay," bunyi caption dari postingan akun Layar Drama RCTI.

Postingam teaser Ikatan Cinta ini langsung diserbu para penggemar.

Seperti diketahui penggemar sinetron Ikatan Cinta ini menamakan diri Micin alias Mama Mama Ikatan Cinta.

Mereka tampak ngarep adegan Aladin on the way benar-benar ada tanpa halangan apa pun.