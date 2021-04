Festival Olahan Makanan dan Musik Kampus Bakal jadi Even Akhir Tahun di Karawang

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Cikwan Suwandi

TRIBUNJABAR.ID, KARAWANG - Dua even di Karawang masuk dalam kalender festival Jawa Barat. Olahan makanan dan even musik kampus akan menjadi even akhir tahun Pemkab Karawang.

Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karawang, Dadan Hendrayana mengatakan, dua even tersebut di antaranya even Sagalamangga di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tempuran.

Dadan mengatakan, even Sagalamangga merupakan even festival olahan mangga yang merupakan potensi hasil buah-buahan dari daerah tersebut.

"Di sana, memang banyak penghasilan warganya dari buah mangga. Jadi nanti ada banyak olahan mangga. Selain itu kita kemas dengan seni tradisional. Rencana ini September," katanya.

Baca juga: Video Teaser Ikatan Cinta Malam Ini, Al Dibuat Pusing atas Teka-teki Kejahatan Elsa, Andin Gimana?

Kemudian even kedua adalah Comunication South Expo (CSE). Dadan menyebutkan, even tersebut memang berawal dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan Politik Unsika.

"Kenapa kita pilih evet ini untuk diangkat, karena konsistensi even ini sudah berjalan sejak 2014, lalu sudah di HAKI, kemudian evennya sudah menarik masyarakat Jawa Barat. Sedangkan ini November," katanya.

Dadan mengatakan, ada 21 even Disparbud Karawang di Tahun 2021.

"Lalu untuk even olahraga, kita menggelar even golf se-Asia Tenggara. Ini November, tetapi tidak masuk even Jawa Barat," katanya.

Ia optimistis even-even tersebut akan terlaksana. "Saya pun optimistis pandemi ini akan berakhir," katanya.

Baca juga: Singgung Pernikahan Atta-Aurel, Organda Jabar Memohon Pelonggaran dalam Pelarangan Mudik Lebaran