Jelang Ramadan 3 Second Hadirkan Produk Hijab, Dikembangkan Agar Lebih Trendi

Grand Opening 3 Second Store di Yogya Kepatihan, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/4/2021).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Memasuki bulan Ramadan brand fesyen 3 Second optimistis kembali tumbuh di masa pandemi Covid-19.

Matinya industri fesyen saat Ramadan tahun lalu membuat 3 Second menyusun strategi baru untuk bisa bangkit.

Head Regional Barat 3 Second, Firman Nazar, mengatakan hal yang dilakukan 3 Second untuk menghadapi Ramadan tahun ini adalah melakukan teknik program secara strategi by data.

"Tahun ini kami mengalami kenaikan meski tidak dalam kondisi normal yaitu sebesar 20 persen. Tahun lalu kami turun 20-30 persen," ujar Firman saat ditemui di sela Grand Opening 3 Second Store di Yogya Kepatihan, Sabtu (3/4/2021).

Ia memprediksi peningkatan akan terjadi karena kini 3 Second mengusung konsep family store di area Kepatihan.

Menjelang Ramadan, 3 Second juga telah men-supply produk menjelang peak season, termasuk mengikuti tren fesyen.

Jika biasanya 3 Second dikenal dengan perlengkapan kaos dan kebutuhan aksesoris sehari-hari bergaya kasual, kini 3 Second menghadirkan hijab.

"Hijab sekarang jadi tren fesyen karena sudah digunakan berbagai kalangan anak muda," ujarnya.

Firman mengatakan kini ada brand Hana untuk hijab wanita dewasa dan bren Azizah untuk remaja wanita. Sejak diluncurkan, hijab di distro 3 Second justru disukai pelanggannya.

"Saat ini masih dalam tahap pengembangan untuk model hijabnya supaya lebih kasual dan kami terus upgrade modelnya sehingga tampilannya bisa lebih santai dan trendi," ujarnya.

Di 3 Second Kepatihan, pelanggan juga bisa menemukan produk lain seperti masker, tumbler, kacamata, hingga jam tangan.

Nah, di masa pembukaan toko baru, 3 Second menghadirkan promo hingga 50% menggunakan voucher yang ada di Instagram yang berlaku hingga Mei 2021.