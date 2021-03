Arya Saloka Kerap Beradegan Mesra dengan Amanda Manopo di Ikatan Cinta, Begini Sikap Putri Anne

TRIBUNJABAR.ID - Setelah namanya makin meroket berkat sinetron Ikatan Cinta, kehidupan pribadi Arya Saloka kini menjadi perhatian.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah hubungan rumah tangganya dengan Putri Anne.

Kesuksesannya memerankan Aldebaran diakuinya menjadi berkah tersendiri.

Namun Arya Saloka juga mengaku jadi sulit mengontrol kehidupan pribadinya.

Bahkan tak jarang kehidupan rumah tangganya bersama Putri Anne pun diusik hingga menuai kontroversi.

Putri Anne sendiri cukup sering meluapkan perasaannya yang terus dicecar tanggapan soal chemistry Arya dan lawan mainnya, Amanda Manopo

Alih-alih marah dan cemburu, Putri Anne justru cuek seolah masa bodoh dengan sikap Arya di luar rumah.

Belum lama ini, Putri Anne juga mengungkap kekesalan saat ia terus dicecar tanggapan soal cuplikan adegan mesra Arya Saloka dan Amanda Manopo.

Salah satu adegan mesra di sinetron Ikatan Cinta antara Aldebaran (Arya Saloka) dan Andin (Amanda Manopo). (Instagram @layardrama_rcti)

Melalui instagram story, Putri Anne mengunggah video seorang anak balita yang kesulitan mengungkapkan keinginannya kepada sang ibu yang sibuk merekam.

Menurutnya, apa yang terjadi pada anak itu adalah apa yang saat ini ia rasakan.

"Me trying to explain about acting (kissing, touching, hugging, etc) to the haters,