Tengah Berlangsung Meet & Greet Love Story The Series Secara Virtual, Ada Giorgino dan Yasmin Napper

Meet and Greet Love Story The Series, Sabtu (27/2/2021).

TRIBUNJABAR.ID-Giorgino Abraham dan Yasmin Napper akhir pekan ini akan meninggalkan berbagai konflik yang melanda hubungan asmara mereka dalam sinetron "Love

Story The Series" untuk menyapa seluruh penggemar di penjuru tanah air secara virtual dalam “Meet and Greet Love Story The Series”.

Acara yang digagas SCTV, saat ini tengah berlangsung di sini, bersama pemain sinetron “Love Story The Series” lainnya yakni Leo Consul, Nabila Atmaja, Irsyadillah, Fiolina Teja,

dan Esta Pramanita.

Para pemain sinetron "Love Story The Series" kali ini juga akan saling menguji kekompakan satu sama lain dengan menaklukkan berbagai games menarik hingga menjawab

tantangan yang diberikan pemirsa SCTV melalui sosial media.

Saksikan keseruan Meet and Greet "Love Story The Series" secara Live Streaming melalui aplikasi Vidio (akses di Vidio.com - pilih Live - pilih Meet and Greet Love Story The

Series), pukul 16.30 WIB, Sabtu, (27/2/2021). (*)