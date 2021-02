Aurel Hermansyah Positif Covid-19, Bagaimana dengan Atta Halilintar? Dia Pun Langsung Begini

TRIBUNJABAR.ID - Aurel Hermansyah dinyatakan positif Covid-19.

YouTuber Atta Halilintar pun langsung melakukan tes PCR di rumahnya bersama puluhan kru pada Senin (15/2/2021).

Hal tersebut dilakukan Atta Halilintar setelah bertemu Aurel Hermansyah.

Diketahui, Aurel Hermansyah dinyatakan positif Covid-19 setelah melakukan tes PCR bersama keluarganya, Minggu (14/2/2021) malam.

Selain Aurel Hermansyah, Ashanty dan dua adiknya, Azriel Hermansyah dan Arsy Addara juga dinyatakan positif Covid-19.

"Aku pernah kena Covid, tapi akan tes PCR karena baru ketemu Mpok Nur," kata Atta Halilintar di akun Instagramnya.

Mpok Nur adalah sapaan akrab Aurel Hermansyah, kekasih Atta Halilintar.

Atta Halilintar berharap Aurel Hermansyah dan keluarga lainnya segera negatif Covid-19.

"Get well soon Mpok Nur karena banyak planning penting yang harus dilakukan," kata Atta Halilintar.

Salah satu hal penting yang harus dilakukan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah adalah menyiapkan rencana pernikahan mereka.

Mereka berencana akan menggelar akad nikahnya pada 21 Maret 2021.