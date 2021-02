Pria Ini Didoakan Berjodoh dengan Ayu Ting Ting, Foto Berdua Setalah Pernikahan dengan Adit Batal

TRIBUNJABAR.ID - Setelah Ayu Ting Ting batal menikah dengan Adit Jayusman, ia didoakan berjodoh dengan pria lain.

Pria itu sama-sama berasal dari dunia artis dan rekan Ayu Ting Ting. Dia adalah Robby Purba.

Jodoh-jodohan itu awalnya muncul setelah Robby Purba mengunggah foto berdua dengan Ayu Ting Ting, Kamis (4/2/2021).

Wajah Ayu Ting Ting tersembunyi di balik bahu Robby Purba.

"Thank you, Next! (Makasih, selanjutnya!)" tulis Robby Purba.

Caption foto itu dibuat seperti judul lagu Ariana Grande.

Lagu tersebut bercerita tentang seseorang yang menceritakan deretan mantan pacarnya.

Salah satu mantan mengajarinya rasa sakit.

Oleh sebab itu, pria tesebut dianggap tidak pantas untuknya, dia mengatakan "Thank you, next."

Di kolom komentar, terlihat akun aktor Ricky Perdana.