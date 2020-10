Roy Kiyoshi Bebas dari Rehabilitasi, Ini Postingan Pertamanya, Komentar Robby Purba Curi Perhatian

TRIBUNJABAR.ID - Lima bulan direhabitasi, Roy Kiyoshi akhirnya bebas dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (6/10/2020).

Melalui Instagram, Roy Kiyoshi pun membuat postingan pertama setelah bebas rehabilitasi.

Ia mengunggah videonya yang sedang diwawancarai awak media setelah bebas rehabilitasi dari RSKO.

Roy juga menuliskan pesan bijak yang menyentuh hati pada postingannya.

"I truly appreciate kindness. i appreciate people checking up on me, i appreaciate a quick message, i appreciate those who ask if im okay,.

i appreciate every single person in my life who has tried to brighten my days. it's the little things that matter the most."

Postingan Roy Kiyoshi pun langsung banjir komentar. Satu di antaranya dari Robby Purba.

Robby Purba sebelumnya sempat membawakan program acara TV yang sama dengan Roy Kiyoshi.

Namun, keduanya sempat terlibat perseteruan dan sempat saling sindir di media sosial.

• Terbiasa Hidup Bersih dan Bersosialisasi, Roy Kiyoshi Tak Betah di Penjara

Keduanya pun berpisah dan tidak lagi membawakan program TV yang sama. Namun, beberapa waktu kemudian mereka terlihat akrab lagi.