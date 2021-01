Demul Terkenal Royal, Istrinya yang Bupati Purwakarta Justru Minta Pulsa ke Warga, Ada yang Percaya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Hati-hati! Ada modus penipuan yang mengatasnamakan Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, melalui media sosial Facebook.

Sang penipu itu meminta pulsa.

Kasus ini dibagikan oleh akun Facebook bernama @Ida Bunda Azkya.

Dia mengunggah pembicaraan temannya dengan seseorang yang memakai nama Anne Ratna Mustika dan dengan foto profil orang nomor satu di Purwakarta itu.

Punten bilih aya korban deui...

Kejadian kemarin sekitar jam 10 siang... Teman saya ada yg inbox mengatas namakan org no 1 di purwakarta yaitu Ambu Anne.

Meminta no WA trs setelah di kasih nnt no code verifikasinya minta di kirimin k no yg si penipu..dan teman saya percaya aja. Setelah ada sms masuk no yg 6 digit itu dia kasih k org yang inbox itu...

Dan langsung WA k hack dan semua no kontak yg ada di WA di minta pulsa dan segera untuk mengirimkannya karena urgent katanya...

Ada yg sempet bingung karna tidak percaya, ada juga yg percaya dan mengirim pulsa dengan berbagai nominal dimulai 400rb sampai 200rb.