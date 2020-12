Selamat Ulang Tahun! Ini Profil dan 45 Fakta V BTS, Si Visual Member dan Vokalis Bersuara Indah

TRIBUNJABAR.ID - Happy birthday V, the visual member and great vocalist from BTS!

Hari ini, Rabu (30/12/2020) adalah hari ulang tahun V BTS yang ke-25.

Meski begitu, menurut perhitungan usia Korea, V sekarang sudah menginjak angka 26.

Diketahui, V BTS lahir di Daegu pada 30 Desember 1995.

Ia kemudian pindah ke Geochang.

Lalu, saat menjadi trainee Big Hit Entertainment, V pindah ke Seoul.

Penampilan member BTS di acara Tokopedia. (Tokopedia Play)

Dirangkum Tribunnews dari KProfiles, inilah fakta-fakta menarik tentang V BTS:

1. V BTS memiliki adik laki-laki dan perempuan.

2. Pria bernama asli Kim Taehyung ini lancar berbahasa Jepang.

3. Barang favorit V BTS adalah komputer miliknya, boneka besar, baju, sepatu, aksesoris, dan apa saja yang unik.