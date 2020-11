Daftar Pemenang APAN Music Awards 2020, TWICE dan BTS Masuk Top 10, BLACKPINK Memperoleh Best MV

Daftar pemenang APAN Music Awards 2020, BTS dan TWICE masuk Top 10 Artis, BLACKPINK Peroleh Best MV

TRIBUNJABAR.ID - Pemenang APAN Music Awards 2020 sudah dirilis, termasuk daftar Top 10 artis dan kategori lainnya.

Penghargaan yang digelar oleh Korean Entertainment Management Association (KEMA) itu sebelumnya merilis 30 artis yang masuk nominasi.

Di antara nominasi itu terdapat nama besar seperti BTS, TWICE, dan BLACKPINK.

Pemenang APAN Music Awards 2020 ditentukan berdasarkan kombinasi voting dari fans, skor digital dan fisikal penjualan album, dan penilaian juri.

Artis yang memenangkan APAN Music Awards 2020 tidak hanya boyband dan girlband melainkan penyanyi solo juga.

Baca juga: Suga BTS Kangen ARMY, Ini Kabarnya Setelah Operasi Bahu, Jimin Yakinkan Fans Mereka Jaga Kesehatan

Baca juga: BLACKPINK Kolaborasi dengan PUBG, Ini Bentuk Kolaborasinya

Baca juga: Download Lagu TWICE - I Can’t Stop Me MP3 Lengkap dengan Lirik Lagu Huruf Latin dan Video Klip-nya

Selain kategori Top 10 artis, APAN Music Awards juga memberikan penghargaan kepada artis yang menenangkan kategori Best Global Icon, Best Performance, Best MV, dan Best All-Rounder.

Daftar pemenang APAN Awards 2020 (http://apanstarawards.com/)

Berikut ini daftar pemenang Top 10 APAN Music Awards 2020, urutan dilakukan berdasarkan alfabet Korea.

1. Kang Daniel

2. The Boyz