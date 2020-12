Akhirnya Wijin Berani Buka Suara Setelah Gisel Jadi Tersangka, Beri Pesan Ini untuk Kekasihnya

TRIBUNJABAR.ID - Akhirnya Wijaya Saputra alias Wijin berani buka suara setelah kekasihnya, Gisella Anastasia alias Gisel jadi tersangka kasus video 19 detik.

Wijin menyampaikan pesan menyentuh untuk Gisel melalui media sosial Instagram.

Ia juga mengunggah potret cantik pujaan hatinya di feeds Instagram.

Pada keterangan fotonya, Wijin berpesan kepada Gisel. Isi pesannya menyentuh dan religius.

Berikut ini yang ditulis Wijin untuk Gisel.

"Hi kamu, si cantik yang baik hati. Menjadi orang baik tidak akan pernah rugi karna Tuhan melihat hati.

Suatu saat kebaikan itu akan kembali padamu, tanpa kamu memelas kepada dunia.

Percayalah Tuhan tidak tidur walau sedetik saja.

Dan teruslah mengasihi seperti yg tertulis di Matthew 5 : 44 ,

“But i say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you”