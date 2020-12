Tebar Kebahagiaan Natal dan Tahun Baru, JNE Pastikan Layanan Kiriman Barang Tetap Beroperasi Penuh

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sudah menjadi kebiasaan setiap tahun menjelang perayaan Natal, JNE selalu berbagi kebahagiaan dengan mengadakan berbagai program.

Beragam cara digelar oleh JNE dalam memberikan kebahagiaan Natal sekaligus menyambut pergantian tahun 2021, di antaranya adalah dengan menghadirkan suasana Natal di cash counter disertai Sinterklas yang akan menyemarakan dan menyambut setiap pelanggan yang digelar selama tanggal 22-31 Desember 2020 .

Menurut VP of Marketing JNE, Eri Palgunadi, pada puncak perayaan Natal, yaitu tanggal 24 dan 25 Desember 2020, Sinterklas juga akan terus menemani berbagi kebahagiaan dengan memberikan hadiah berupa merchandise menarik untuk para pelanggan yang beruntung dengan foto di cash counter bersama Sinterklas.

"Program ini diselenggarakan di beberapa titik layanan yang tersebar di Jakarta dan 14 kota lainnya, yaitu, di Kota Kupang, Jayapura, Manado, Sorong, Pekanbaru, Semarang, Ambon, Surabaya, Jambi, Pontianak, Makassar, Mataram, Medan dan Silangit," kata Eri Palgunadi melalui acara daring, Selasa (22/12/2020).

Tidak hanya itu, kata Eri, JNE pun menggelar program promo spesial untuk kirim barang di setiap cash counter ke seluruh Indonesia berupa cashback Rp 50.000 untuk pelanggan apabila transaksi memakai Gopay. Promo cashback ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2020.

Program lainnya adalah free ongkir intracity diskon 50 persen pada tanggal 25 Desember 2020 di 14 kota tersebut, dengan ketentuan berat maksimal 2 kg per transaksi, berlaku di kantor perwakilan JNE, walk in customer dan member JLC (JNE Loyalty Card), berlaku untuk semua service YES, REG dan OKE, tidak berlaku untuk customer corporate dan tidak berlaku untuk pembayaran cashless.

"Setiap akhir tahun, perayaan Natal dan Tahun Baru menjadi salah satu momen yang tepat bagi JNE untuk tetap berbagi kebahagiaan, bersamaan dengan jne30tahun, tema yang diambil kali ini adalah "Bahagia Bersama". Momen ini juga merupakan salah satu “peak season” dimana jumlah kiriman meningkat sekitar 15 persen sampai 20 persen, bahkan bisa lebih. Oleh karena itu JNE ingin agar Natal dan Tahun Baru makin semarak dengan berbagai program," tutur Eri.

Chandra Fireta Direktur JNE memberikan sambutan dalam Persekutuan Oikoumene JNE merayakan Perayaan Natal 2020 (Istimewa)

Sebagaimana biasanya pada saat perayaan hari besar keagamaan atau yang lainnya, kata Eri, titik layanan JNE di seluruh Indonesia semakin ramai karena banyak pelanggan yang mengirimkan paket.

Oleh karena itu, menuruntya, JNE menghadirkan suasana tematik sesuai dengan hari besar yang sedang berlangsung agar aktivitas pengiriman paket jadi makin terasa spesial dan berbeda dibanding hari-hari biasanya.