Chelsea Islan Doakan Ini Setelah Kekasihnya Dinyatakan Positif Covid-19 dan Jalani Isolasi Mandiri

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Meski memiliki kekasih, Chelsea Islan tidak bisa merayakan Natal bersama pada tahun ini. Sebab, sang pujaan hati, Rob Clinton Kardinal, dinyatakan positif Covid-19.

Saat ini Rob Clinton Kardinal sedang menjalani isolasi mandiri sambil mengonsumsi makanan penambah daya tahan tubuh dan olahraga ringan.

Chelsea Islan memberikan semangat untuk kekasihnya supaya segera sembuh dan bisa melawan Covid-19.

"Meskipun natal kali ini sangat berbeda karena gw POSITIF dan harus isolasi mandiri, tidak bisa berkumpul bersama keluarga, tapi tetap bersyukur," tulis Rob Clinton Kardinal di akun Instagramnya.

"Meskipun tidak bisa bertemu langsung secara fisik, kasih sayang dan perhatian mereka tidak ada tandinganya," masih tulisan Rob.

Melalui akun Instagram pula, Chelsea Islan menyuntikkan semangat untuk Rob Clinton Kardinal.

"GOD be with you always. Our prayers are with you. You are stronger than you think. We love you! Have faith," tulis Chelsea Islan.

Dokter Tirta yang sempat berkomunikasi virtual dengan Rob Clinton Kardinal menyarankan supaya kekasih Chelsea Islan tersebut terus menjaga daya tahan tubuhnya.

Salah satu caranya adalah minum jamu-jamuan untuk menambah daya tahan tubuh.

Rob Clinton Kardinal dinyatakan positif Covid-19 sebagai orang tanpa gejala (OTG).

Saat melakukan tes swab, Rob Clinton Kardinal dinyatakan positif Covid-19.

"Gue sempat khawatir dengan orang-orang terdekat yang sempat gue temui. Tapi bersyukurnya mereka semua negatif setelah tes swab," ujar Rob Clinton Kardinal. (*)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Kekasih Dinyatakan Positif Covid-19, Chelsea Islan: You Are Stronger Than You Think, We Love You!