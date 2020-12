Kumpulan Ucapan Natal 25 Desember 2020, Cocok Dikirimkan ke Pasangan, Teman, hingga Keluarga

TRIBUNJABAR.ID - Hari Natal 25 Desember 2020 sebentar lagi tiba, mulai dari sekarang tak ada salahnya Anda menyiapkan ucapan selamat Natal.

Ucapan ini dapat dikirimkan ke pasangan, saudara, keluarga, teman, sahabat, hingga kenalan melalui chat WhatsApp.

Atau, Anda juga bisa membagikan ucapan ini di media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Instagram.

Jika Anda bingung merangkai kata untuk ucapan Natal 25 Desember 2020, tak perlu bingung.

Pasalnya, di tulisan ini, telah dirangkum beberapa contoh ucapan selamat Natal yang cocok dikirimkan ke teman, keluarga, hingga kenalan.

Dihimpun TribunJabar.id dari interflora.co.uk, berikut adalah kumpulan ucapan selamat Natal:

Untuk teman

1. Your friendship and your love is the best Christmas gift that I've ever received.

Persahabatan dan cintamu adalah kado Natal terbaik yang pernah aku terima.

2. I hope your Christmas is as wonderful as you are.