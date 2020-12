Ucapan Duka Rossa, Ari Lasso dan Boy; William, Peserta Indonesian Idol Melisha Sidabutar Meninggal

TRIBUNJABAR.ID - Kabar duka menyelimuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol.

Salah satu kontestan yang bernama Melisha Sidabutar meninggal dunia pada Selasa (8/12/2020).

Kabar duka kepergian Melisha datang dari unggahan Instagram resmi Indonesian Idol.

Dalam keterangan foto yang ditulis, keluarga besar Indonesian Idol turut berduka.

Begitu juga Instagram resmi Indonesian Idol memasang foto Melisa Sidabutar dengan nuansa hitam putih.

"Beautiful soul is never forgotten, Keluarga besar Indonesian Idol turut berduka cita atas berpulangnya "Melisha Sidabutar" Kontestan Top 35 #IdolSpecialSeason. Rest In Peace @melishapricilla,” tulis Instagram resmi Indonesian Idol dikutip Kompas.com, Rabu (9/12/2020).

Tak hanya Instagram resmi Indonesian Idol, salah satu juri yakni Ari Lasso turut mengucapkan belasungkawa.

Selain itu, ada pula host Indonesian Idol Spesial Season, Boy William, turut memberikan ucapan duka.

“Selamat jalan @melishapriscilla @indonesianidolid, istirahat tenang. Dukacita mendalam untuk seluruh keluarga, Tuhan menguatkan,” tulis Ari Lasso.

“Dear Melisha, you were so great. You did amazing. We were so lucky to meet you in Indonesian Idol, Rest in peace sister, gone too soon. God be with you,” tulis Boy William.