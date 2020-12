Terungkap Chat Terakhir Melisha Sidabutar dengan Rekannya di Indonesian Idol, ''Aku Pengen Pulang''

TRIBUNJABAR.ID - Duka mendalam tentu saja dirasakan oleh peserta dan juri Indonesian Idol 2021 karena salah satu peserta ajang pencarian bakat menyanyi itu, Melisha Sidabutar meninggal dunia.

Melisha meninggal di usia yang masih sangat muda, yakni 19 tahun, pada Selasa (8/12/2020) karena pembengkakan jantung.

Ia lahir pada 8 Januari 2001 dan wafat di tanggal yang sama.

Daniel Mananta mengungkap bahwa Melisha dan saudara kembarnya, Melitha sebelumnya pernah mengikuti kontes Indonesian Idol Junior.

"This is such a heart breaking news.

Gw bersyukur bisa ketemu langsung

dan mendengar suara indah Melisha di @indonesianidoljunior 5 tahun yang lalu.

You’re so loved by Him,

and now you’re in Peaceful rest with Jesus.

I pray that @melithatricia beserta keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan.