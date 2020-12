Konser Band Asal Jepang One Ok Rock Resmi Ditunda, Berikut Tata Cara Pengembalian Dana Tiketnya

Band asal Jepang One Ok Rock gagal menggelar konser di Jakarta karena masih masa pandemi Covid-19.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai membuat penyelenggara konser band asal Jepang One Ok Rock di Indonesia, yaitu AEG Presents Asia, PK Entertainment, dan Sound Rhythm, harus menunda hingga waktu yang belum ditentukan.

Sebelumnya, konser One Ok Rock "The Eye Of The Storm Asia Tour 2020 Indonesia direncakan akan diselenggarakan selama dua hari yaitu 30 dan 31 Mei 2020 di Istora Senayan, Jakarta.

Melalui keterangan rilis yang diterima Tribun, Senin (7/12/2020), pihak penyelenggara mengatakan adanya pengembalian dana (refund) yang dapat dilakukan mulai 14-31 Desember 2020.

"Pengembalian dana akan dibuka bagi pembeli tiket, baik konser hari pertama maupun hari kedua. Informasi lengkap seputar pengembalian tiket dapat diakses melalui situs resmi www.oorjakarta.com. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai pengembalian dana, dapat menghubungi (+6221) 21282127," tulis penyelenggara konser.

Pihak penyelenggara konser meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.

Namun hal ini harus dilakukan untuk keamanan serta kesehatan semua pihak yang terlibat dalam persiapan dan penyelenggaraan konser ini.

"Terima kasih kami ucapkan atas kesabaran dan pengertian Anda di masa menantang ini. Mari bersama-sama kita dukung dan doakan agar situasi segera membaik sampai pada tahap di mana kita bisa menonton dan merayakan keseruan menonton penampilan langsung pada sebuah konser, di lokasi-lokasi konser kesayangan kita semua dengan aman," tulisnya.

Berikut panduan pengembalian dana konser One Ok Rock:

1. Isi semua rincian yang dibutuhkan pada formulir permintaan pengembalian dana yang dapat diakses melalui www.oorjakarta.com mulai tanggal 14-31 Desember 2020.