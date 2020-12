Penjabat Wali Kota Cimahi Ngatiyana Ingatkan Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ery Chandra

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Penjabat Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa menerapkan standar protokol kesehatan.

Ajakan itu menyusul meninggalnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bandung Barat, Iing Solihin. Iing mengembuskan napas terakhir di RSUD Cibabat karena terpapar virus corona.

"Semuanya harus saling menjaga, mulai dari diri pribadi, keluarga, tetangga, bahkan sampai lingkungan. Semuanya harus menahan diri dan disiplin. Sehingga nantinya wabah Covid ini bisa dikurangi dan mudah-mudahan selesai," ujar Ngatiyana di Aula Cimahi Techno Park, Sabtu (5/12/2020) malam.

Menurutnya, meski terkini Kota Cimahi berada pada zona kuning --sebelumnya zona merah--penyebaran virus corona, namun dia berharap masyarakat tetap bisa secara bersama untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

"Kita tidak boleh lengah, takabur, dan sombong," katanya.

Kepala Disnakertrans Bandung Barat, Iing Solihin, yang tinggal di Melong, Cimahi, meninggal dunia pada Sabtu (5/12/2020).

Masuk RSUD Cibabat pada 4 Desember, dia meninggal dunia sekitar pukul 09.30 WIB. (*)

