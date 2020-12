Nagita Slavina Ogah Dipeluk Dimas, Takut, Raffi Protes Hadiah Istri untuk "Kembarannya"

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Nagita Slavina tak mau dipeluk-peluk Dimas Ramadhan. Dimas merupakan pria yang sempat viral karena dianggap mirip dengan Raffi Ahmad.

Kini, Dimas menjadi bagian keluarga Raffi dan sempat tinggal di rumah Raffi dan Nagita.

Momen Nagita tak mau dipeluk Dimas, ketika Dimas mengucapkan terima kasih kepada keluarga pembawa acara Raffi Ahmad karena diberi hadiah iPhone 12 Pro Max di hari ulang tahunnya.

Setelah diberi hadiah tersebut, Dimas mengatupkan kedua tangannya kepada Raffi dan Nagita.

Namun, Nagita memberikan reaksi agar Dimas tak memeluknya karena pandemi Covid-19.

"Lu enggak usah peluk-peluk gue, takut," seloroh Nagita Slavina dikutip Kompas.com dalam kanal YouTube Rans Entertainment, Sabty (5/12/2020).

Nagita Slavina pun mengungkapkan alasan memberikan kado iPhone 12 Pro Max itu kepada Dimas Ramadhan.

Padahal, Raffi sempat mempertanyakan hadiah yang mewah tersebut.

"Sumpah iPhone 11 ini gue, demi Allah. Maksudnya kamu kasih iPhone 12 ke Dimas? Sayang aku aja belum punya lho iPhone 12," kata Raffi Ahmad.

"Kemarin A' Raffi yang bilang, katanya, Dimas pengin punya handphone. Dari kemarin minta terus duit ke kantor, duitnya dia. Kata Raffi, 'ya, sudah kita beliin saja handphone', gitu," sambung Nagita Slavina. (*)

