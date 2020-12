Yamaha All New Aerox 155 Connected Miliki Power to Weight Ratio Terbaik di Kelasnya

Peluncuran All New Aerox 155 Connected

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Yamaha All New Aerox 155 Connected disebut memiliki power to weight ratio (PWR) terbaik di kelasnya, skutik kelas 150 cc.

PWR sangat berpengaruh terhadap performa dan akselerasi motor.

PWR merupakan perbandingan rasio antara bobot motor dengan tenaga atau power yang dihasilkan oleh mesin.

Bobot motor yang ringan dipadukan dengan tenaga yang besar akan menghasilkan PWR yang baik.

Semakin baik PWR-nya, maka motor akan memiliki akselerasi yang lebih responsif ketika diajak bermanuver dan mudah dalam mencapai top speed.

All New Aerox 155 Connected dibekali dengan mesin Bluecore 155 cc, berpendingin cairan, dan sudah dilengkapi teknologi VVA.

Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimum hingga 11,3 kW pada 8.000 rpm dan torsi maksimum sebesar 13,9 Nm pada 6.500 rpm.

Dengan berat isi mencapai 125 kilogram, skutik bongsor ini memiliki PWR terbaik di kelasnya.

Jika dibagi tenaga dengan bobotnya, akan mendapat angka 0,09 kW/kg.

Semakin mendekati angka satu, berarti semakin baik PWR-nya.

Hal tersebut sesuai dengan penuturan Galang Hendra Pratama, pebalap Yamaha Racing Indonesia (YRI) yang sempat menjajal performa All New Aerox 155 Connected di lintasan Sentul International Karting Circuit beberapa waktu lalu.

“PWR sangat penting sekali pengaruhnya terhadap performa motor untuk mencapai ke top speed-nya. Motor dengan PWR yang baik akan memiliki akselerasi yang linear atau terus meningkat ketika masuk ke putaran tengah hingga atas, jadi motor akan terasa lebih responsif. Dan keunggulan ini dimiliki oleh All New Aerox 155 Connected,” ujar Galang, dalam keterangan resmi Yamaha. (*)

