Download Lagu TWICE - I Can’t Stop Me MP3 Lengkap dengan Lirik Lagu Huruf Latin dan Video Klip-nya

cover full album Eyes Wide Open TWICE

Instagram TWICE / @twicetagram

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini link download lagu TWICE judul I Cant Stop Me lengkap dengan lirik lagu dalam huruf latin.

TWICE comeback meluncurkan single barunya berjudul I Cant Stop Me.

Video klip lagu tersebut telah dirilis di kanal Youtubenya, Senin (26/10/2020).

Lagu I Cant Stop Me merupakan lagu dari full album baru TWICE bertajuk Eyes Wide Open.

I Cant Stop Me diciptakan oleh musisi sekaligus komposer ternama Melanie Fontana, Michel Lindgren Schulz, dan A Wright.

Seperti diketahui, nama Melanie Fontana tak asing di industri musik.

Karya-karya Melanie Fontana kerap mujur dibawakan para penyanyi papan atas.

Sebut saja, Justin Bieber, BTS, Girls Generation hingga yang terbaru Secret Number.

Nah, sementara itu lirik lagu I Cant Stop Me diciptakan oleh Park Jin Young (JYP) dan Shim Eun Ji.