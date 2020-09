BLACKPINK Kolaborasi dengan PUBG, Ini Bentuk Kolaborasinya

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ada kabar gembira buat penggemar game dan girl group BLACKPINK.

Grup asal Korea Selatan ini resmi berkolaborasi dengan game PlayerUnknown’s Battlegrounds ( PUBG) Mobile.

Dikutip TribunJabar.Id dari Kompas.Com, menurut agensi yang menaungi BLACKPINK, YG Entertainment, lagu hits "How You Like That" akan digunakan sebagai musik latar lobi untuk PUBG Mobile.

Lobi adalah area yang harus dilewati semua pengguna game, sehingga pengguna dari seluruh dunia dapat mendengarkan musik yang dibawakan oleh Jisoo dkk.

Setelah 2 Oktober, musik latar akan berganti menjadi lagu baru BLACKPINK dari full album perdana mereka, The

Album yang akan dirilis hari itu. Baca juga: BLACKPINK Rilis Poster The Album, BLINK Tebak-tebakan "Bersamaan dengan perilisan full album perdana BLACKPINK, The Album, berbagai konten dan acara kolaboratif juga akan diungkapkan," demikian pernyataan YG Entertainment.

Ini adalah pertama kalinya PUBG Mobile menggunakan musik dari artis Kpop. Mulai 24 Oktober pukul 15.00 KST (13.00 WIB) hingga 8 Oktober, pengguna dapat melihat video khusus BLACKPINK yang dibuat untuk merayakan kolaborasi di laman acara game itu.

Pengguna juga dapat pindah ke Personal Spaces anggota BLACKPINK dan mengirim hadiah My Room kepada anggota sebagai dukungan.

Hingga saat ini, BLACKPINK masih terus mematangkan persiapan perilisan full album mereka. S

ejak Senin lalu grup beranggotakan empat orang ini telah mulai membagikan teaser mereka untuk The Album.

