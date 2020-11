Gara-gara Rilis Balada Semburan Naga, The Panturas Jalani Persidangan di DCDC Pengadilan Musik

Keseruan dalam DCDC Pengadilan Musik edisi 43 yang menghadirkan The Panturas sebagai terdakwa. Mereka diadili karena mengeluarkan mengeluarkan single Balada Semburan Naga di tengah pandemi.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gara-gara mengeluarkan single di tengah pandemi Covid-19, band The Panturas dibawa ke pengadilan.

Saat pandemi corona mendera, The Panturas tetap berkarya. Tepat tanggal 13 November ini, mereka mengeluarkan single Balada Semburan Naga.

Kamis (12/11/2020), The Panturas diadili dalam DCDC Pengadilan Musik edisi 43 yang digelar di Kafe Panas Dalam, Jalan Ambon, Kota Bandung.

The Panturas harus mempertanggungjawabkan ide dan karya mereka di depan jaksa penuntut dan penonton yang menyaksikan DCDC Pengadilan Musik secara virtual.

Jaksa Budi Dalton awalnya bertanya ihwal nama The Panturas yang didirikan di Jatinangor tahun 2015.

The Panturas sendiri beranggotakan Kuya (drum), Abyan Zaki (vokal, gitar), Rizal Tauftk (gitar}, dan Bagus Patrias alias Gogon (bas).

Abyan menjawab bahwa The Panturas terinspirasi dari nama band dedengkot rock selancar asal Amerika The Ventures namun diplesetkan oleh lidah lokal mereka menjadi The Panturas.

"Nama ‘pantura’ juga identik dengan nama kawasan pantai utara alias pantura," kata Abyan.

The Panturas sendiri mengusung rock selancar kontemporer. Ini juga dipertanyakan oleh Budi Dalton yang mengatakan jika di Bandung tak ada pantai.

Gogon menimpali, justru mereka menciptakan pantai sendiri dengan musik yang dimainkannya. "Dengan surf rock sendiri, (main musik) ngebut bisa, nyantei juga bisa," ucapnya.