Tak Disinggung dalam Buku Terbaru Arsene Wenger, Jose Mourinho: Karena Dia Tak Pernah Kalahkan Saya

TRIBUNJABAR.ID - Perseteruan dua pelatih klub papan atas Liga Inggris, Arsene Wenger dan Jose Mourinho, sepertinya memang akan berlangsung selamanya.

Diketahui Arsene Wenger baru saja meluncurkan buku terbarunya berjudul My Life in Red and White.

Nah, dalam buku yang mengisahkan perjalanan 22 tahun Wenger mengarsiteki The Gunners, Arsenal, ia sama sekali tidak menyinggung nama Jose Mourinho.

Merasa tidak dianggap, Jose Mourinho, yang sekarang menangani Tottenham Hostpur, melancarkan serangan tajam terhadap mantan musuhnya itu atas penerbitan buku baru pelatih asal Perancis itu.

Memang, meski menghadapi Mourinho dalam banyak kesempatan saat pelatih asal Portugal itu bertugas di Chelsea selama dua periode dan di Manchester United, serta terlibat dalam banyak pertengkaran verbal, Wenger tidak menyebutkan rivalnya dalam buku tersebut.

Mourinho ditanyai tentang kelalaian itu dan membalas dengan cara yang biasanya pahit.

"Karena dia tidak pernah mengalahkan saya," kata Mourinho menyindir namanya tidak disinggung Wenger dalam buku itu, dikutip Daily Star Online, Jumat (16/10/2020).

“Anda tidak akan melakukan satu bab tentang 12 atau 14 pertandingan dan Anda tidak pernah menang."

"Jadi mengapa dia harus berbicara tentang saya dalam bukunya?"

"Buku adalah hal yang membuatmu bahagia, membuatmu bangga. Jadi saya mengerti situasinya dengan sempurna. "