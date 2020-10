TERUNGKAP, Inilah Pengakuan Arsene Wenger Mengapa Menolak Robin Van Persie Kembali ke Arsenal

TRIBUNJABAR.ID - Pelatih legendaris Arsenal, Arsene Wenger, rupanya menjadi penyebab utama kegagalan Robin van Persie pulang ke Emirates Stadiums setelah memperkuat Manchester United selama tiga musim.

Robin van Persie sempat mendapat hujatan setelah meninggalkan Arsenal dan bergabung dengan Manchester United pada 2012.

Hal itu lantaran saat itu Van Persie masih dalam kondisi terbaiknya dan mengemban tugas sebagai kapten Arsenal.

Baca juga: Bantah Situasi Manchester United Tak Harmonis, Scott McTominay: Kami Dukung Ole Gunnar Solskjaer

Pemain asal Belanda itu menjalani musim yang impersif bersama Man United dengan mencatatkan 105 penampilan di semua kompetisi dan mencetak 58 gol serta 21 asis.

Dia juga turut mempersembahkan gelar Liga Inggris dan Community Shield untuk klub yang bermarkas di Old Trafford itu.

Pada musim terakhirnya bersama Man United, Van Persie lebih sering mengalami cedera sehingga akhirnya dijual ke Fenerbache pada 2015.

Baca juga: Arsene Wenger: Mikel Arteta Bisa Akhiri Paceklik Gelar Arsenal di Premier League, Ini Alasannya

Akan tetapi, sebelum memutuskan bergabung dengan Fenerbache, pemain yang kini berusia 37 tahun itu rupanya sempat menelepon Arsene Wenger.

Van Persie meminta Wenger untuk menerimanya kembali ke Arsenal.

Namun, pelatih yang kini berusia 70 tahun itu dengan tegas menolak permintaan itu dengan alasan Van Persie telah melewati masa-masa keemasannya.

Baca juga: UEFA Nations League Inggris vs Denmark 0-1, Bek Termahal di Dunia Harry Maguire Dikartu Merah

"Dia sempat menelepon saya karena ingin kembali, tetapi itu tidak mungkin. Dia berada di masa akhir kariernya dan kami berinvestasi pada pemain muda," tulis Wenger dalam buku Arsene Wenger: My Life in Red and White seperti dilansir dari Goal International.

Dalam bukunya itu, Wenger juga menjelaskan bahwa Arsenal sebenarnya tak memiliki rencana untuk melepas Van Persie ke Manchester United pada 2012.

Namun, karena mantan pemain timnas Belanda itu tak ingin memperpanjang kontraknya bersama Arsenal, Wenger tak memiliki pilihan selain menjualnya.

"Pada 2012 ia mengatakan niatnya untuk tidak memperpanjang kontrak dengan Arsenal. Semua klub besar tengah merayunya, dan memutuskan saya melepasnya ke MU," jelasnya. (bolasport.com)