Aktivitas Warga di Kota Cirebon Dibatasi, Ini Aturan Lengkap ,Mana yang Boleh Mana yang Tidak Boleh

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Pemkot Cirebon memberlakukan pembatasan aktivitas warga mulai hari ini.

Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis, mengatakan, pembatasan tersebut untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kota Cirebon.

"Hari ini mulai diberlakukan, mohon dapat dipatuhi seluruh masyarakat," ujar Nasrudin Azis saat ditemui di Balai Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jumat (9/10/2020).

Aturan mengenai pembatasan aktivitas warga itu tertuang dalam surat Nomor 443/1470-ADM.PEM-UM.

Dalam surat tersebut, terdapat aturan mengenai pembatasan jam operasional tempat usaha dan perkantoran.

Aktivitas perdagangan barang dan jasa serta perkantoran dibatasi jam operasionalnya hingga pukul 18.00 WIB.

Sementara restoran dan rumah makan maupun PKL yang menjajakan makanan atau minuman dibatasi opetasionalnya hingga pukul 21.00 WIB.

"Tapi, pelayanan makan di tempat dibatasi hanya sampai pukul 18.00 WIB," kata Nasrudin Azis.

Mulai pukul 18.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB, pelaku usaha kuliner diharuskan menerapkan layanan take away, drive thru, dan pesan secara daring.