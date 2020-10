Ibu Positif Covid-19, Begini Cara Tepat Beri ASI Pada Bayi Agar Tetap Aman

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Covid-19 bisa menyerang siapa saja tak terkecuali ibu hamil atau ibu yang sedang menyusui.

Lalu bagaimana cara aman bagi ibu menyusui yang positif Covid-19 bisa tetap berikan ASI untuk bayinya?

Karena bagaimanapun ASI tetap makanan/minuman terbaik bagi bayi.

Dikutip TribunJabar.Id dari Kompas.Com, seorang ibu yang diketahui positif mengidap Covid-19 saat melahirkan harus segera dipisahkan oleh bayinya sampai benar-benar sembuh.

Hal ini membuat bayi kesulitan mendapatkan air susu ibu (ASI) untuk pertama kalinya.

Lalu, bagaimana solusinya? Dokter spesialis kebidanan dan kandungan di RS Pondok Indah (RSPI), dr. Yassin Yanuar Mohammad, Sp.OG-KFER, M.Sc menyarankan, agar bayi diberikan ASI perah untuk sementara.

"Karena ibunya tidak boleh bertemu dengan bayinya jadi pakai ASI perah dulu.

Selama ini, status kesehatan bayi yang dipisahkan dari ibunya yang positif Covid-19 itu sangat baik," ujarnya melalui aplikasi Zoom, Rabu (7/10/2020).

Berdasarkan sebuah jurnal yang dipublikasikan oleh Department of Obstetrics and Gynecology, Heritage Institute of Medical Sciences India, belum ditemukan adanya kasus ASI yang terkontaminasi ibu yang positif Covid-19.

Sehingga, bayi masih aman mengonsumsi ASI yang diperah dari ibu yang positif Covid-19.