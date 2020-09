Mana yang Lebh Baik, Olahraga Dulu atau Sarapan Pagi Dulu? Berikut Penjelasannya

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ada dua hal yang kerap dilakukan hampir setiap orang pada pagi hari yakni sarapan dan olahraga.

Kedua kegiatan ini sama pentingnya bagi kesehatan tubuh untuk menjaga stamina agar tetap fit selama berkegiatan seharian.

Namun masih ada pertanyaan dari sebagian orang, mana yang lebih dulu dilakukan, sarapan atau olahraga?

Dikutip TribunJabar.Id dari Kompas.Com, beberapa orang cenderung suka melakukan olahraga ringan terlebih dahulu sebelum sarapan.

Tapi ada juga yang lemas dan tak bisa berolahraga pagi sebelum perutnya terisi sarapan.

Berikut penjelasan olahraga dulu sebelum sarapan dan sarapan dulu sebelum olahraga.

Manfaat olahraga dulu sebelum sarapan

Melansir Live Strong, Academy of Nutrition and Dietetics AS menyebut, sarapan dulu sebelum olahraga intens membuat pencernaan terasa tak nyaman.

Sarapan sebelum olahraga intens membuat perut dipaksa bersaing untuk memperebutkan energi dengan otot.

Jangan heran, jika kardio setelah makan atau dalam kondisi perut penuh bisa bikin kram perut, sakit perut, atau muntah.