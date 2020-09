Mengaku Tak Ingin Sendiri, Ini Pengakuan Ariel Noah Soal Statusnya Saat Ini

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Penyanyi Ariel NOAH kerap kali dihubungkan dengan sejumlah artis tanah air karena kedekatannya

Namun hingga sekarang, belum ada kabar kalau penyanyi asal kota Bandung ini akan segera mengakhiri masa dudanya,

Namun, dikutip TribunJabar.Id dari Kompas.com, secara blak-blakan Ariel mengungkapkan statusnya saat ini.

Dalam tayangan vlog terbaru, pasangan Judika dan Duma Riris mengorek perihal asmara vokalis band NOAH itu.

"Jadi sekarang lagi ada hubungan serius kak Boril? Para wanita, netizen nih banyak yang nanya," ujar Duma Riris, dikutip Kompas.com dari kanal YouTube DAD Entertainment, Rabu (16/9/2020).

Ariel kemudian nampak tersipu malu saat ditanya Duma Riris mengenai statusnya saat ini. "

Kalau David unavailable. Kalau gue statusnya kedaluarsa kayaknya," jawab Ariel.

"Use before, best before," kata David NOAH menimpali.

Belum cukup informasi, Judika terus berusaha menggali soal asmara mantan kekasih Luna Maya itu.

"Ini pada tertutup nih. Gue tahu Boril nih ada rencana dalam waktu dekat mau melangsungkan.